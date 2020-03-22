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Два землетруси у Загребі: пошкоджені будівлі і головний собор Хорватії

Неділя, 22 березня 2020, 09:33

Два землетруси сталися в неділю вранці у хорватській столиці Загребі, є руйнування в центрі міста, про постраждалих поки інформації не надходило.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vijesti.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався о 6:24 ранку за сім кілометрів на північ від Загреба на глибині 10 кілометрів.

О 7:01 ранку в Загребі відчувався новий землетрус, магнітудою 5,0, а о 7:41 стався третій поштовх магнітудою 3,7.

 

У центрі міста зафіксовано пошкодження будівель, зокрема, впала частина верхівки південної вежі центрального собору столиці Хорватії. В деяких районах міста не було електрики та води. Інформації про постраждалих не надходило.

 

Міністерство внутрішніх справ закликає громадян бути поза межами своїх будинків на безпечній відстані у зв'язку із карантином.

Нагадаємо, у суботу Національний штаб цивільного захисту Хорватії прийняв рішення призупинити рух громадського транспорту, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

За останні 24 години коронавірусом у Хорватії заразилися 78 людей, загальне число заражень складає 206.

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