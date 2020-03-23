Епідемія в Італії: "перший позитивний день"

В Італії заявили про зменшення темпів зростання заражень коронавірусом і стверджують про "появу світла в кінці тунелю".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це йдеться у щоденній статистиці, оприлюдненій італійським департаментом цивільного захисту.

Протягом останньої доби в Італії зареєстрували 4789 нових заражень коронавірусом, зростання склало 8,1%. Водночас днем раніше число діагностованих хворих збільшилося на 5560 людей, ще раніше – на 6557 осіб.

Загалом від початку епідемії вилікувалися 7 432 людини, з них 408 видужали протягом останньої доби.

У Ломбардії, яка найбільше постраждала від коронавірусу, 23 березня стало першим днем, коли зменшилось число госпіталізацій. Як заявив регіональний радник з питань соціального забезпечення Джуліо Галера, сьогодні госпіталізовано 9266 осіб, в той час як вчора їх було 9 439, отже, сьогодні було на 173 госпіталізованих менше.

"Сьогодні підтверджується тенденція на спад, - заявив Джуліо Галера, - Ми можемо сказати, що це перший позитивний день. Ще не час співати перемогу, але ми нарешті бачимо світло в кінці тунелю".

В даний час в Італії налічується 50 418 людей, заражених коронавірусом.

Кількість пацієнтів, госпіталізованих із симптомами захворювання, становить 20 692 особи; 3 204 особи перебувають у реанімації (+195 в порівнянні з попереднім днем, 6,8%), а 26 522 особи - у домашній ізоляції.

Водночас протягом останньої доби в Італії від корона вірусу померла 601 людина. Попередньої доби повідомлялося про 651 загиблого.

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