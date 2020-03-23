Эпидемия в Италии: "первый позитивный день"

В Италии заявили об уменьшении темпов роста заражений коронавирусом и утверждают, что "появление света в конце тоннеля".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.

В течение последней суток в Италии зарегистрировали 4789 новых заражений коронавирусом, рост составил 8,1%. В то же время днем ранее число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек, еще раньше – на 6557 человек.

Всего с начала эпидемии излечились 7 432 человека, из них 408 выздоровели в течение последних суток.

В Ломбардии, которая больше всего пострадала от коронавирус, 23 марта стало первым днем, когда уменьшилось число госпитализаций. Как заявил региональный советник по вопросам социального обеспечения Джулио Галера, сегодня госпитализированы 9266 человек, в то время как вчера их было 9 439, итого, сегодня было на 173 госпитализированных меньше.

"Сегодня подтверждается тенденция на спад, - заявил Джулио Галера, - Мы можем сказать, что это первый позитивный день. Еще не время петь победу, но мы наконец видим свет в конце тоннеля".

В настоящее время в Италии насчитывается 50 418 людей, зараженных коронавирусом.

Количество пациентов, госпитализированных с симптомами заболевания, составляет 20 692 лица; 3 204 человека находятся в реанимации (+195 в сравнении с предыдущим днем, 6,8%), а 26 522 лица - в домашней изоляции.

В течение последней суток в Италии от коронавируса умер 601 человек. В предыдущие сутки сообщалось о 651 погибшем.

Читайте также Коронавирус из Бергамо: почему эпидемия в Италии похожа на катастрофу, а в Германии – нет