Від коронавірусу у Франції померли 860 людей, інфіковані майже 20 тисяч

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 186 людей, таким чином загальне число померлих зросло до 860.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран під час щоденної пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

Станом на вечір 23 березня у Франції підтверджені 19 856 випадків зараження коронавірусом.

Це на 3167 більше хворих, ніж у неділю ввечері.

Серед 860 померлих – четверо лікарів.

Також станом на понеділок у Франції госпіталізовані з коронавірусом 8 675 осіб, з них 1435 були госпіталізовані протягом останніх 24 годин.

2082 пацієнти перебувають в реанімації.