От коронавируса во Франции умерли 860 человек, инфицированы почти 20 тысяч
Понедельник, 23 марта 2020, 20:22
Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 186 человек, таким образом общее число умерших выросло до 860.
Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран во время ежедневной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".
По состоянию на вечер 23 марта во Франции подтверждены 19 856 случаев заражения коронавирусом.
Это на 3167 больше больных, чем в воскресенье вечером.
Среди 860 умерших – четверо врачей.
Также по состоянию на понедельник во Франции госпитализированы с коронавирусом 8 675 человек, из них 1435 были госпитализированы в течение последних 24 часов.
2082 пациенты находятся в реанимации.
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