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У Німеччині число заражень коронавірусом за добу зросло майже на 5 тисяч

Вівторок, 24 березня 2020, 09:30

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Німеччині за добу зросла на 4764 випадки.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

Згідно з цими даними, на цей час вірусом у Німеччині заражені 27 436 осіб.

Кількість загиблих за останню добу зросла з 86 до 114 осіб.

Водночас, за даними американського університету Джона Хопкінса, у ФРН налічується близько 29 000 інфікованих. 123 людини померли від хвороби легенів, викликаної коронавірусом.

Різні цифри пояснюються тим, що в якості основи установи використовують різні дані.

Дані Інституту Роберта Коха використовують інформацію, передану місцевими органами охорони здоров’я, і можуть бути неточними - через відсутність повної офіційної інформації. 

Натомість американський університет Джона Хопкінса  бере дані із загальнодоступних джерел в інтернеті, офіційних сайтів органів влади і їх Twitter-акаунтів, а також місцевих ЗМІ. 

Напередодні повідомлялося, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 22 672.

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Коронавірус Німеччина
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