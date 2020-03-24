Коронавірус: Польща запроваджує заборону на вільне пересування

Уряд Польщі вирішив обмежити свободу вільного пересування, нові заходи діятимуть від сьогодні і до 11 квітня.

Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції з міністром охорони здоров'я Лукашем Шумовським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Те, що у нас менше захворюваності, ніж ми очікували, не повинно нас присипляти; необхідно ввести в Польщі додаткові заходи для обмеження поширення коронавірусу", - сказав Матеуш Моравецький. Він повідомив про введення додаткових обмежень на пересування.

"Ці обмеження торкнуться кожного з нас, (...) це рішення, необхідне для того, щоб максимально обмежити нашу діяльність. Винятки - піти в магазин, в аптеку, вивести собаку на прогулянку", - сказав прем'єр.

"Ми приймаємо ці рішення, щоб виграти час, підготувати лікарні", - додав він.

Прем'єр-міністр заявив, що будуть введені обмеження і в громадському транспорті для забезпечення дистанції між пассажирами.

Також польща обмежує зібрання людей, поряд не можуть перебувати більше двох осіб.

Сьогодні в Польщі зросла кількість жертв коронавірусу. Помер 68-річний священик, який лікувався в Пулавах. Таким чином, в країні вже 9 загиблих. 774 людини інфіковані.