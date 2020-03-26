В Естонії нарікають на дефіцит робочої сили в агросекторі через закриття кордонів

Закриття кордонів через епідемію коронавірусу позбавило естонських фермерів можливості наймати на роботу іноземців за тимчасовими дозволами, що в найближчі місяці може створити серйозний дефіцит робочих рук на багатьох сільськогосподарських підприємствах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У зв'язку з ситуацією Сільськогосподарсько-торгова палата і Союз фермерів зажадали від естонського уряду продовжити тимчасові дозволи на роботу, раніше видані іноземним працівникам.

У зверненні наголошується, що в іншому випадку поля залишаться незораними, за сільськогосподарськими тваринами буде нікому доглядати, а споживачі в Естонії залишаться без продуктів харчування місцевого виробництва.

"Безсумнівно, на ринку праці Естонії відбуваються великі зміни і я вважаю, що в більш тривалій перспективі більше людей захочуть працювати і в сільгоспсекторі, але ми не можемо чекати рішень кілька місяців або півроку. Рішення нам потрібні, по суті, в найближчі тижні",- сказав глава Сільськогосподарсько-торгової палати Роомет Сирмус.

За оцінкою організації, естонським сільськогосподарським підприємствам до початку весняних робіт потрібно близько 2000 іноземних працівників.

У національній службі з питань безробіття тим часом вказали на те, що в Естонії на обліку стоять тисячі безробітних, частина яких могла б працювати в сільському господарстві.

"Якщо цього року українці не зможуть приїхати на роботу в Естонію, то насправді серед наших безробітних є досить багато людей, які, можливо, погодяться прийти на допомогу нашим сільгоспвиробникам", - сказали у службі.