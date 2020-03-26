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В Эстонии жалуются на дефицит рабочей силы в агросекторе из-за закрытия границ

Четверг, 26 марта 2020, 15:09

Закрытие границ из-за эпидемии коронавируса лишило эстонских фермеров возможности нанимать на работу иностранцев по временным разрешениям, что в ближайшие месяцы может создать серьезный дефицит рабочих рук на многих сельскохозяйственных предприятиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В связи с ситуацией Сельскохозяйственно торговая палата и Союз фермеров потребовали от эстонского правительства продлить временные разрешения на работу, ранее выданные иностранным работникам.

В обращении отмечается, что в противном случае поля останутся невспаханными, за сельскохозяйственными животными будет некому ухаживать, а потребители в Эстонии останутся без продуктов питания местного производства.

"Несомненно, на рынке труда Эстонии происходят большие изменения, и я считаю, что в более длительной перспективе больше людей захотят работать и в сельхозсекторе, но мы не можем ждать решений несколько месяцев или полгода. Решение нам нужны, по сути, в ближайшие недели", - сказал глава Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сирмус.

По оценке организации, эстонским сельскохозяйственным предприятиям до начала весенних работ нужно около 2000 иностранных работников.

В национальной службе по вопросам безработицы тем временем указали на то, что в Эстонии на учете стоят тысячи безработных, часть которых могла бы работать в сельском хозяйстве.

"Если в этом году украинцы не смогут приехать на работу в Эстонию, то на самом деле среди наших безработных достаточно много людей, которые, возможно, согласятся прийти на помощь нашим сельхозпроизводителям", - сказали в службе.

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