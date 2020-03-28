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Виставковий центр Лондона перетворюють на госпіталь з тисячами місць

Субота, 28 березня 2020, 15:55

Лондонський виставковий центр переоблаштовують на "мега-госпіталь" із тисячами ліжок для пацієнтів із COVID-19. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Фото, опубліковані урядом Великої Британії, демонструють, як виставковий центр у східному Лондоні перетворюється на імпровізовану польову лікарню.

 
 

Очікується, що новий медичний заклад відкриється для пацієнтів з коронавірусом до наступних вихідних і створить 4000 нових ліжок. 

За останніми урядовими даними, вірусом заразилися трохи менше ніж 4 тисячі людей у ​​Лондоні. Щонайменше 180 людей у ​​місті померли.

Мер Лондона Садік Хан напередодні закликав лондонців "готуватись до гіршого" протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, у Мадриді відкрили тимчасовий госпіталь, облаштований на території величезного виставкового центру Ifema, для прийому хворих на коронавірус.

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