Виставковий центр Лондона перетворюють на госпіталь з тисячами місць

Лондонський виставковий центр переоблаштовують на "мега-госпіталь" із тисячами ліжок для пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Фото, опубліковані урядом Великої Британії, демонструють, як виставковий центр у східному Лондоні перетворюється на імпровізовану польову лікарню.

Очікується, що новий медичний заклад відкриється для пацієнтів з коронавірусом до наступних вихідних і створить 4000 нових ліжок.

За останніми урядовими даними, вірусом заразилися трохи менше ніж 4 тисячі людей у ​​Лондоні. Щонайменше 180 людей у ​​місті померли.

Мер Лондона Садік Хан напередодні закликав лондонців "готуватись до гіршого" протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, у Мадриді відкрили тимчасовий госпіталь, облаштований на території величезного виставкового центру Ifema, для прийому хворих на коронавірус.