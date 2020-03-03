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Потенційний прем'єр Словаччини розповів про зовнішньополітичний курс

Вівторок, 3 березня 2020, 16:00

Потенційний новий прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович (OĽaNO) зізнався, що досі не цікавився зовнішньою політикою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я боровся за Словаччину, і не було допомоги з боку закордону, тому я не захоплювався зовнішньою політикою", - сказав Матович.

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Він запевнив, що не має наміру змінювати прозахідну зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини.

На запитання, якими закордонними лідерами він захоплюється, Матович назвав президента Франції Еммануеля Макрона, а також канцлера Австрії Себастьяна Курца.

Читайте детальніше у статті "Словацький Зеленський: чого чекати Києву від зміни лідера сусідньої країни"

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