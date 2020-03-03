Потенциальный премьер Словакии рассказал о внешнеполитическом курсе
Вторник, 3 марта 2020, 16:00
Потенциальный новый премьер-министр Словакии Игорь Матович (OĽaNO) признался, что до сих пор не интересовался внешней политикой.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
"Я боролся за Словакию, и не было помощи со стороны заграницы, поэтому я не увлекался внешней политикой", - сказал Матович.
Он заверил, что не намерен менять прозападную внешнеполитическую ориентацию Словакии.
На вопрос, какими зарубежными лидерами он увлекается, Матович назвал президента Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера Австрии Себастьяна Курца.
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