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Потенциальный премьер Словакии рассказал о внешнеполитическом курсе

Вторник, 3 марта 2020, 16:00

Потенциальный новый премьер-министр Словакии Игорь Матович (OĽaNO) признался, что до сих пор не интересовался внешней политикой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я боролся за Словакию, и не было помощи со стороны заграницы, поэтому я не увлекался внешней политикой", - сказал Матович.

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Он заверил, что не намерен менять прозападную внешнеполитическую ориентацию Словакии.

На вопрос, какими зарубежными лидерами он увлекается, Матович назвал президента Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Читайте подробнее в статье "Словацкий Зеленский: чего ждать Киеву от смены лидера соседней страны"

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