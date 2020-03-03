Потенциальный премьер Словакии рассказал о внешнеполитическом курсе

Потенциальный новый премьер-министр Словакии Игорь Матович (OĽaNO) признался, что до сих пор не интересовался внешней политикой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я боролся за Словакию, и не было помощи со стороны заграницы, поэтому я не увлекался внешней политикой", - сказал Матович.

Он заверил, что не намерен менять прозападную внешнеполитическую ориентацию Словакии.

На вопрос, какими зарубежными лидерами он увлекается, Матович назвал президента Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Читайте подробнее в статье "Словацкий Зеленский: чего ждать Киеву от смены лидера соседней страны"