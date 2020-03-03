G7 готова використати всі наявні засоби щоб зменшити економічний вплив від коронавірусу

Міністри фінансів країн Групи семи заявили, що будуть використовувати всі наявні інструменти політики для досягнення сильного, стійкого глобального зростання і захисту від ризиків зниження, створюваних коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністри фінансів Групи семи готові вжити заходів, включаючи фіскальні, де це буде доречно, заявив міністр фінансів Японії Таро Асо. Центральні банки будуть продовжувати підтримувати стабільність цін і економічне зростання.

"Ми підтвердили нашу прихильність до прийняття всіх відповідних політичних заходів для захисту економіки від ризиків зниження, пов'язаних з коронавірусом, ми готові до подальшої співпраці щодо своєчасних і ефективних заходів", - сказав Асо після телефонного дзвінка з іншими міністрами G7.

Він не вдавався в подробиці і сказав, що політична відповідь буде варіюватися від країни до країни.

На питання, чи будуть всі відповідні політичні кроки включати в себе як грошово-кредитну, так і фіскальну політику, Асо відповів: "Так, все буде включено, як грошово-кредитні, так і фіскальні кроки."

Минулого тижня світові фондові індекси зазнали краху через побоювання, що викликані епідемією порушення в ланцюжках поставок, виробництві продукції і глобальних поїздках можуть завдати серйозного удару по світовій економіці, яка намагається оговтатися від американо-китайської торгової війни.

Коронавірус, який з'явився в центральному китайському місті Ухань наприкінці минулого року, поширився по всьому світу за останній тиждень, і тепер більше нових випадків захворювання з'являється за межами Китаю, ніж всередині країни.

У світі налічується понад 90 000 випадків захворювання, причому більше 80 000 з них - в Китаї, а зараження з'являються в 77 інших країнах і територіях, причому Україна є останньою країною, яка повідомила про свій перший випадок.