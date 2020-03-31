Перше місто Німеччини вводить обов’язковий "масковий режим"

Німецьке місто Єна в східній землі Тюрингія запроваджує обов’язкове носіння маски для обличчя в громадських місцях, ставши першим містом у Німеччині, яке вводить такий захід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Міська адміністрація прагне обмежити поширення вірусу в громадських місцях, тому впродовж наступного тижня зобов’яже носити маски у торгових точках, місцевому громадському транспорті та громадських будівлях.

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"Крім масок, хустки або шарфи також будуть вважатися захистом. Вони повинні покривати ніс і рот", - сказав офіційний речник міської адміністрації Крістіан Філер.

Місто забезпечує масками медсестер, лікарів, водіїв громадського транспорту та інших ключових працівників. Для забезпечення населення місто терміново звернулося до всіх мешканців з проханням пошити засоби захисту власноруч.

"Пошийте собі та іншим людям важливі засоби захисту рота і носа, щоб приборкати поширення вірусу. Кожна маска - це краще, ніж жодної маски", - звернулось місто.

Станом на вівторок кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до майже 62 тисяч.

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