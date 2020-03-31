Німеччина: заражених коронавірусом майже 62 тисячі

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 61 913.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха у вівторок вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

583 людини померли від COVID-19 - кількість загиблих зросла на 128 за добу.

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Кількість випадків заражень зросла на 4615. Рівень поширення вірусу практично не змінився - учора заражених було на понад 4700 більше, ніж попередньої доби.

Німеччина поки не планує якнайшвидшого припинення або ослаблення діючих обмежень для боротьби з коронавірусом.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель збирається оцінити ефективність заходів в середу під час телефонної конференції з прем'єр-міністрами федеральних земель.

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