Німеччина: заражених коронавірусом майже 62 тисячі
Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 61 913.
Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха у вівторок вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
583 людини померли від COVID-19 - кількість загиблих зросла на 128 за добу.
Кількість випадків заражень зросла на 4615. Рівень поширення вірусу практично не змінився - учора заражених було на понад 4700 більше, ніж попередньої доби.
Німеччина поки не планує якнайшвидшого припинення або ослаблення діючих обмежень для боротьби з коронавірусом.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель збирається оцінити ефективність заходів в середу під час телефонної конференції з прем'єр-міністрами федеральних земель.
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