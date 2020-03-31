Коронавірус у Балтії: найбільше хворих в Естонії, у Латвії жодного померлого

Естонія має найбільше підтверджених випадків захворювання на коронавірус серед країн Балтії – 745 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.

За останню добу в Естонії було виявлено 30 нових випадків зараження коронавірусом. В результаті хвороби за час епідемії померли чотири людини.

Одужали з початку епідемії 26 осіб. За офіційними даними, у країні було зроблено 12 401 тест на коронавірус, з яких позитивними виявилися 6%, зазначає Delfi.

У Литві 31 березня підтвердили ще 42 випадки коронавірусу. Загальна кількість діагностованих випадків захворювання збільшилася до 533. Внаслідок хвороби померли 7 осіб. Також повідомляється, що за час епідемії тестами на коронавірус перевірили 11 280 литовців.

Латвія за останню добу виявила 22 нових випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих становить 398 осіб. У цій країні не зафіксовано жодного летального випадку.

У Латвії з початку епідемії провели 14 807 тестів.

Нагадаємо, Данія заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу.