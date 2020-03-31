Коронавирус в Балтии: больше всего больных в Эстонии, в Латвии - ни одного умершего

В Эстонии больше всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди стран Балтии - 745 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За последние сутки в Эстонии было выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. В результате болезни за время эпидемии умерли четыре человека.

Выздоровели с начала эпидемии 26 человек. По официальным данным, в стране был сделан 12 401 тест на коронавирус, из которых положительными оказались 6%, отмечает Delfi.

В Литве 31 марта подтвердили еще 42 случая коронавируса. Общее количество диагностированных случаев заболевания увеличилось до 533. В результате болезни умерли семь человек. Также сообщается, что за время эпидемии тестами на коронавирус проверили 11 280 литовцев.

Латвия за последние сутки выявила 22 новых случая коронавируса, общее количество инфицированных составляет 398 человек. В этой стране не зафиксировано ни одного летального случая.

В Латвии с начала эпидемии провели 14 807 тестов.

Напомним, Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса.