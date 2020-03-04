"Супервівторок" у США: Трамп виграє праймеріз республіканців без конкурентів
Президент США Дональд Трамп став переможцем праймеріз Республіканської партії, що проходили у "супервівторок", 3 березня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.
У глави Білого дому не було серйозного суперника серед однопартійців, він набирав від 88% до 96% підтримки представників партії.
THANK YOU CALIFORNIA! #KAG2020 pic.twitter.com/7BrkAKYWU0— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020
Трамп подякував у Twitter виборцям у Вермонті, Північній Кароліні, Алабамі, Оклахомі, Массачусетсі, Теннессі, Техасі, Колорадо, Міннесоті, Арканзасі, Юті та Каліфорнії
У "супервівторок" у 14 штатах відбулися праймеріз Демократичної партії. Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг принаймні у восьми штатах, але сенатор Берні Сандерс перемагає у найбільшому - Каліфорнії.
Попередні внутрішньопартійні голосування триватимуть до початку червня, кандидат від республіканців буде офіційно висунутий на партійному з'їзді в серпні. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року.