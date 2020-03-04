"Супервівторок" у США: Трамп виграє праймеріз республіканців без конкурентів

Президент США Дональд Трамп став переможцем праймеріз Республіканської партії, що проходили у "супервівторок", 3 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

У глави Білого дому не було серйозного суперника серед однопартійців, він набирав від 88% до 96% підтримки представників партії.

Трамп подякував у Twitter виборцям у Вермонті, Північній Кароліні, Алабамі, Оклахомі, Массачусетсі, Теннессі, Техасі, Колорадо, Міннесоті, Арканзасі, Юті та Каліфорнії

У "супервівторок" у 14 штатах відбулися праймеріз Демократичної партії. Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг принаймні у восьми штатах, але сенатор Берні Сандерс перемагає у найбільшому - Каліфорнії.

Попередні внутрішньопартійні голосування триватимуть до початку червня, кандидат від республіканців буде офіційно висунутий на партійному з'їзді в серпні. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року.