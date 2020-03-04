"Супервторник" в США: Трамп выигрывает праймериз республиканцев без конкурентов
Президент США Дональд Трамп стал победителем праймериз Республиканской партии, которые проходили в "супервторник", 3 марта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.
У главы Белого дома не было серьезного соперника среди однопартийцев, он набирал от 88% до 96% поддержки представителей партии.
THANK YOU CALIFORNIA! #KAG2020 pic.twitter.com/7BrkAKYWU0— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020
Трамп поблагодарил в Twitter избирателей в Вермонте, Северной Каролине, Алабаме, Оклахоме, Массачусетсе, Теннесси, Техасе, Колорадо, Миннесоте, Арканзасе, Юте и Калифорнии
В "супервторник" в 14 штатах состоялись также праймериз Демократической партии. Бывший вице-президент США Джо Байден победил по крайней мере в восьми штатах, но сенатор Берни Сандерс побеждает в крупнейшем - Калифорнии.
Предыдущие внутрипартийные голосования будут продолжаться до начала июня, кандидат от республиканцев будет официально выдвинут на партийном съезде в августе. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.