Лідера ультраправих Словаччини судять за чеки на 1488 євро

У Словаччині лідера крайньої правої націоналістичної партії L’SNS Маріану Котлебу судять за роздачу незабезпеченим родинам фінансової допомоги обсягом 1488 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Прокуратура звинувачує Котлебу у зв'язку з подіями 2017 року у Банській Бистриці, коли політик у присутності 400 осіб вручив трьом родинам чеки на символічну суму 1488 євро. За словами словацької прокуратури, числа 14 і 88 відомі тим, що використовуються екстремістами.

Справу розглядає спеціалізований кримінальний суд неподалік від Братислави, який відомий розглядом найсерйозніших кримінальних справ і злочинів, пов'язаних з екстремізмом у Словаччині.

Судовий розгляд почався в кінці січня, але його було відкладено на вимогу відповідача. У той час суддя постановив, що справа може бути розглянута відповідно до більш строгої юридичної класифікації, а саме щодо створення і заохочення руху, спрямованого на придушення основних прав і свобод.

Котлеба на суді заявив про свою невинуватість.

На нещодавніх парламентських виборах його партія L’SNS здобула 17 місць у 150-місному словацькому парламенті.

14/88 - кодове гасло неонацистів, білих націоналістів та інших ультраправих. Число 14 означає чотирнадцять слів ідеолога білого націоналізму, засновника терористичної організаціїThe Order Девіда Лейна: "Ми мусимо забезпечити існування нашого народу і майбутнє для білих дітей". Число 88 є закодованим привітанням Heil Hitler!, оскільки H – восьма літера латинського алфавіту. H також означає 88 заповідей білої людини, написаних Лейном.

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