Лидера ультраправых Словакии судят за чеки на 1488 евро

В Словакии лидера ультраправой националистической партии L'SNS Мариану Котлебу судят за раздачу необеспеченным семьям финансовой помощи объемом 1488 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Прокуратура обвиняет Котлебу в связи с событиями 2017 года в Банска-Быстрице, когда политик в присутствии 400 человек вручил трем семьям чеки на символическую сумму 1488 евро. По словам словацкой прокуратуры, числа 14 и 88 известны тем, что используются экстремистами.

Дело рассматривает специализированный уголовный суд недалеко от Братиславы, который известен рассмотрением серьезных уголовных дел и преступлений, связанных с экстремизмом в Словакии.

Судебное разбирательство началось в конце января, но было отложено по требованию ответчика. В то время судья постановил, что дело может быть рассмотрено в соответствии с более строгой юридической классификации, а именно о создании и поощрении движения, направленного на подавление основных прав и свобод.

Котлеба на суде заявил о своей невиновности.

На недавних парламентских выборах его партия L'SNS получила 17 мест в 150-местном словацком парламенте.

14/88 - кодовый лозунг неонацистов, белых националистов и других ультраправых. Число 14 означает четырнадцать слов идеолога белого национализма, основателя террористической организации The Order Дэвида Лейна: "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей". Число 88 является закодированным приветствием Heil Hitler!, поскольку H - восьмая буква латинского алфавита. H также означает 88 заповедей белого человека, написанных Лейном.

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