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У Словаччині – перша смерть від коронавірусу

Середа, 1 квітня 2020, 13:43

У Словаччині зареєстрували першу смерть від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За інформацією місцевих ЗМІ, загиблому було 60 років. Він помер від пневмонії у себе вдома, невдовзі після того, як  його виписали з лікарні. Тест на коронавірус у лікарні йому не зробили.

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За словами міністра охорони здоров’я Марека Крайчі, лікарня не повинна була б виписувати пацієнта з пневмонією. "Ми маємо розслідувати цю ситуацію, я не хочу робити швидких висновків", - додав він.

Станом на 1 квітня, у Словаччині вже 400 підтверджених випадків коронавірусу, 37 з них виявили за останню добу. Серед нових хворих – 5-річний хлопчик.

Загалом в країні тести на коронавірус здали близько 9 тисяч людей.

Нагадаємо, 28 березня країна вирішила послабити карантинні обмеження, дозволивши працювати частині непродуктових магазинів. Урядове рішення стосується так званих "не життєво важливих" магазинів, які продають велосипеди, товари для садівництва, будівельні матеріали, побутову та комп’ютерну техніку. Також можуть працювати нотаріуси та адвокати. 

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Коронавірус Словаччина
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