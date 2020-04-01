В Словакии - первая смерть от коронавируса

В Словакии зарегистрировали первую смерть от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По информации местных СМИ, умершему было 60 лет. Он умер от пневмонии у себя дома, вскоре после того, как его выписали из больницы. Тест на коронавирус в больнице ему не сделали.

По словам министра здравоохранения Марека Крайчи, больница не должна была бы выписывать пациента с пневмонией. "Мы будем расследовать эту ситуацию, я не хочу делать поспешных выводов", - добавил он.

По состоянию на 1 апреля, в Словакии уже 400 подтвержденных случаев коронавируса, 37 из них обнаружили за последние сутки. Среди новых заболевших - пятилетний мальчик.

В целом по стране тесты на коронавирус сдали около 9000 человек.

Напомним, 28 марта страна решила ослабить карантин, позволив работать части непродовольственных магазинов. Правительственное решение касается так называемых "не жизненно важных" магазинов, которые продают велосипеды, товары для садоводства, строительные материалы, бытовую и компьютерную технику. Также могут работать нотариусы и адвокаты.