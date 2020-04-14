Франція засудила указ Путіна щодо землі в Криму

Франція засудила указ президента РФ, яким більшу частину окупованого Криму та місто Севастополь було додано до переліку прикордонних територій Російської Федерації, де особи без російського громадянства не можуть володіти землею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Франції в Україні.

"Франція беззастережно засуджує указ президента РФ № 201 від 20 березня 2020 р., який забороняє особам без російського громадянства володіти землею на значній частині території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - йдеться у повідомленні.

La 🇫🇷 condamne sans réserve le décret présidentiel russe n°201 du 20 mars dernier interdisant aux individus ne détenant pas la citoyenneté russe de posséder des terrains sur une grande partie du territoire de la République autonome de Crimée et de Sébastopol. — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) April 13, 2020

"Ці два заходи (примусовий призов і заборона іноземцям володіти землею в Криму), вжиті російською владою з різницею у кілька днів, чудово ілюструють стратегію примусової інтеграції, яку Росія реалізує у Криму і яка повністю суперечить нормам міжнародного права", - зазначили в дипвідомстві.

В Євросоюзі указ Путіна щодо землі в Криму назвали порушенням міжнародного права.

Раніше постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що указ Путіна є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.