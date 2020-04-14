Франция осудила указ Путина о земле в Крыму

Франция осудила указ президента РФ, которым большая часть оккупированного Крыма и город Севастополь были добавлены в перечень приграничных территорий Российской Федерации, где лица без российского гражданства не могут владеть землей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Франции в Украине.

"Франция безоговорочно осуждает указ президента РФ №201 от 20 марта 2020 года, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

La 🇫🇷 condamne sans réserve le décret présidentiel russe n°201 du 20 mars dernier interdisant aux individus ne détenant pas la citoyenneté russe de posséder des terrains sur une grande partie du territoire de la République autonome de Crimée et de Sébastopol. — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) April 13, 2020

"Эти две меры (принудительный призыв и запрет иностранцам владеть землей в Крыму), принятые российскими властями с разницей в несколько дней, прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму и которая полностью противоречит нормам международного права", - отметили в дипведомстве.

В Евросоюзе указ Путина относительно земли в Крыму назвали нарушением международного права.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что указ Путина является нарушением норм международного гуманитарного права.