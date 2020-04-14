КНДР провела випробування крилатих ракет напередодні дня народження лідера-засновника

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет малої дальності в море між Корейським півостровом і Японією.

Про це заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Ракети класу "повітря-земля" були випущені зі східного узбережжя КНДР і пролетіли близько 150 км, після чого впали в воду. Також повідомляється, що до навчань було залучено кілька винищувачів.

Точно невідомо, чи був присутній на пусках ракет Кім Чен Ин.

Останнє відоме випробування крилатих ракет відбулося 8 червня 2017 року, коли КНДР здійснила перше в історії випробування своєї крилатої ракети "Кумсонг-3".

Випробування пройшли напередодні дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена. День народження лідера-засновника є одним з найбільших національних свят КНДР разом з днем ​​народження батька нинішнього лідера Кім Чен Іра.

У ці дні КНДР часто проводить масові паради та інші військові заходи.