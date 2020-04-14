КНДР провела испытания крылатых ракет накануне дня рождения лидера-основателя
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет малой дальности в море между Корейским полуостровом и Японией.
Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Ракеты класса "воздух-земля" были выпущены с восточного побережья КНДР и пролетели около 150 км, после чего упали в воду. Также сообщается, что к учениям были привлечены несколько истребителей.
Точно неизвестно, присутствовал ли на пусках ракет Ким Чен Ын.
Последнее известное испытание крылатых ракет произошло 8 июня 2017 года, когда КНДР осуществила первое в истории испытание своей крылатой ракеты "Кумсонг-3".
Испытания прошли накануне дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. День рождения лидера-основателя является одним из крупнейших национальных праздников вместе с днем рождения отца нынешнего лидера Ким Чен Ира.
В эти дни КНДР часто проводит многолюдные парады и другие военные мероприятия.