Молдова може відкрити кафе і ресторани наприкінці квітня

У Молдові до кінця квітня можуть відновити роботу багато компаній, в тому числі ресторани і кафе.

Про це у вівторок оголосив прем’єр-міністр Іон Кіку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Кіку, якщо до 26 квітня в Молдові кількість інфікованих не перевищить 3 тисяч, то з 27 квітня відновиться робота багатьох підприємств і компаній, включаючи ресторани, кафе та готелі.

Читайте також В Молдові 415 медпрацівників мають коронавірус - чверть від усіх заражених

Станом на 14 квітня у Молдові 1847 людей заразились коронавірусом, 36 померли, 134 одужали.

Крім того, Кіку зазначив, що уряд знову затвердить заходи, які входили в пакет антикризових поправок, визнаних неконституційними 13 квітня.

Кіку пояснив, що Конституційний суд оголосив неконституційними закони, за які уряд взяв на себе відповідальність, через процедури, а не через вміст закону.

Як зазначив Кіку, цього тижня уряд буде просувати заходи підтримки "громадян і підприємців", які не може прийняти комісія з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, у Молдові влада вирішила продовжити вихідні для працівників бюджетних установ ще на тиждень після Великодня у зв’язку з пандемією коронавірусу.