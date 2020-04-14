Молдова может открыть кафе и рестораны в конце апреля

В Молдове до конца апреля могут возобновить работу многие компании, в том числе рестораны и кафе.

Об этом во вторник объявил премьер-министр Ион Кику, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Кику, если до 26 апреля в Молдове количество инфицированных не превысит 3 тысяч, то с 27 апреля возобновится работа многих предприятий и компаний, включая рестораны, кафе и гостиницы.

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По состоянию на 14 апреля в Молдове 1847 человек заразились коронавирусом, 36 умерли, 134 выздоровели.

Кроме того, Кику отметил, что правительство снова утвердит меры, которые входили в пакет антикризисных поправок, признанных неконституционными 13 апреля.

Кику объяснил, что Конституционный суд объявил неконституционными законы, за которые правительство взяло на себя ответственность, из-за процедуры, а не из-за содержания закона.

Как отметил Кику, на этой неделе правительство будет продвигать меры поддержки "граждан и предпринимателей", которые не может принять комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, в Молдове власти решили продлить выходные для работников бюджетных учреждений еще на неделю после Пасхи в связи с пандемией коронавируса.