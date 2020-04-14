Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща відкриває ліси і парки та вводить інші пом’якшення карантину

Британія продовжила карантин на три тижні 

Від коронавірусу в Італії померли понад 22 тисячі людей 

В ЄС розповіли, що думають про новий обмін на Донбасі






У Туреччині через коронавірус звільнять 45 тисяч в'язнів

Вівторок, 14 квітня 2020, 15:09

Парламент Туреччини прийняв закон, який дозволить звільнити десятки тисяч ув'язнених з переповнених в'язниць, щоб запобігти поширенню коронавірусу серед них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Близько 45 000 в'язнів будуть тимчасово звільнені до кінця травня. Період звільнення може бути продовжений три рази максимум на два місяці кожен раз. Крім того, таку ж кількість ув'язнених буде звільнено на постійній основі.

Закон передбачає утримання в домашніх умовах деяких ув'язнених старше 65 років, жінок, які мають дітей віком до 6 років, і хворих в'язнів, які не можуть подбати про себе.

Читайте також
Ердоган оголосив нову комендантську годину в Туреччині на вихідні

Під звільнення не потрапляють люди, засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками, вбивствами, насильством щодо жінок і терористичні злочини.

Міністр юстиції Абдулхаміт Гюль 13 квітня підтвердив 17 випадків захворювання коронавірусом в п'яти тюрмах, три ув'язнених померли від вірусу.

Станом на 13 квітня у Туреччині підтверджено 61 049 випадків коронавірусу, в результаті хвороби померли 1296 осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Туреччина
powered by lun.ua