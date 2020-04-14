В Турции из-за коронавируса освободят 45 тысяч заключенных

Парламент Турции принял закон, который позволит освободить десятки тысяч заключенных из переполненных тюрем, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Около 45 000 заключенных будут временно освобождены до конца мая. Период освобождения может быть продлен три раза максимум на два месяца каждый раз. Кроме того, такое же количество заключенных будут освобождены на постоянной основе.

Закон предусматривает содержание в домашних условиях некоторых заключенных старше 65 лет, женщин, имеющих детей в возрасте до 6 лет, и больных заключенных, которые не могут позаботиться о себе.

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Под освобождение не подпадают люди, осужденные за преступления, связанные с наркотиками, убийствами, насилием в отношении женщин, и террористические преступления.

Министр юстиции Абдулхамит Гюль 13 апреля подтвердил 17 случаев заболевания коронавирусом в пяти тюрьмах, трое заключенных умерли.

По состоянию на 13 апреля в Турции подтверждено 61 049 случаев коронавируса, в результате болезни умерли 1296 человек.