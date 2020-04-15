Трамп попросив вказати своє ім'я на чеках про допомогу американцям - ЗМІ

Ім'я президента США Дональда Трампа буде вказано на чеках, які отримають мільйони американців в рамках допомоги держави у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в публікації видання The Washington Post, пише "Європейська правда".

Це вперше ім'я президента США з'явиться на документах, які надішле Податкова служба США (IRS), пише видання.

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Безпрецедентне рішення надрукувати ім’я президента на чеках було ухвалене в понеділок ввечері. До 70 мільйонів американців повинні отримати чеки з допомогою на суму 1200 доларів.

Як стверджують 3 джерела з американської адміністрації, Трамп у приватному порядку запропонував міністру фінансів Стівену Мнучіну, аби йому дозволили офіційно підписати чеки.

Але за законом президент не має права підписувати документи щодо виплат Мінфіну США. За процедурою виплати Мінфіну підписує працівник держслужби, щоб гарантувати, що урядові платежі є безпартійними.

Тож натомість ім’я президента буде вказано під рядком із написом "Компенсаційна економічна виплата".

Два високопосадовці міністерства фінансів заявили, що цей крок, ймовірно, призведе до затримки у надсиланні чеків. Однак Податкова служба це заперечила.

Критики звинувачують Трампа у використанні фінансової допомоги для підвищення своєї репутації у рік виборів.