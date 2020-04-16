Епідемія в Іспанії: у закладах соціальної опіки загинули щонайменш 11,6 тисячі людей

В Іспанії у закладах соціальної опіки від коронавірусу померли більше 11 600 людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання El Pais, посилаючись на власні підрахунки.

Ця цифра – 11 657 загиблих – охоплює померлих у будинках для літніх людей та людей з інвалідністю. Підрахунок здійснили на основі даних, які надавали різні регіони Іспанії – з тих, які наводили окремі цифри щодо загиблих у таких закладах. Деякі регіони надсилають Міністерству охорони здоров’я дані лише щодо померлих у лікарнях, деякі регіони – загальну кількість загиблих єдиною цифрою.

За даними департаменту соціальної політики Мадриду, оприлюдненими у середу, у цьому регіоні у 710 закладах соціальної опіки померли 4953 людей – або з підтвердженим Covid-19, або не протестовані, але з характерними симптомами. Точна кількість загиблих у будинках для літніх людей ще не встановлена.

У Каталонії в понеділок повідомили про 1898 загиблих у будинках для літніх людей – з підтвердженим діагнозом або характерними симптомами.

Читайте також В Італії від коронавірусу померли 120 лікарів

Офіційних даних, які охоплювали б дані з усіх регіонів країни, ще не оприлюднили.

Видання зазначає також, що офіційна статистика кількості загиблих від коронавірусу не відображає реальну кількість померлих від Covid-19, оскільки тест на коронавірус робили не всім хворим, які померли у себе в дома чи в будинках для літніх людей.

Заклади соціальної опіки у будь-якому разі мають інформувати центральну владу про померлих. Міністерство охорони здоров’я Іспанії видавало наказ, який мав встановити єдиний шаблон подання звітів та впорядкувати інформацію, проте проблема до кінця ще не вирішена.