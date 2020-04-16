У Словаччині - найбільший добовий стрибок заражень від початку епідемії

Словаччина зафіксувала найбільший щоденний стрибок числа нових випадків зараження коронавірусом, загальне число інфікованих наблизилося до тисячі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У той час як Чехія і Польща починають послаблювати обмеження в міру того, як зростання числа нових заражень сповільнюється або стабілізується, прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що країна вкрай обережно підходитиме до послаблення обмежень.

За останню добу в Словаччині було зареєстровано 114 нових випадків зараження коронавірусом, в результаті чого загальне число хворих досягло 977.

Цей стрибок перевищив щоденний приріст в 101 випадок, зафіксований 7 квітня, коли щонайменше 31 випадок був виявлений в маргіналізованих громадах ромів.

Матович, який займає свою посаду з березня, заявив, що оголосить про план пом'якшення обмежень в наступний понеділок.

За його словами, будь-яке послаблення буде вирішуватися експертами в галузі охорони здоров'я, а не політиками.

У країні з населенням 5,5 мільйона осіб досі зареєстрували вісім смертей серед тих, хто отримав позитивний результат на коронавірус з моменту його першого виявлення 6 березня.

Словацький уряд заборонив міжнародні пасажирські перевезення, закрив школи та більшість магазинів, заборонив культурні, релігійні та спортивні заходи та запровадив 14-денний карантин для всіх, хто повертається з-за кордону.