В Словакии - крупнейший суточный скачок заражений с начала эпидемии

Словакия зафиксировала наибольший ежедневный скачок числа новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных приблизилось к тысяче.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В то время как Чехия и Польша начинают ослаблять ограничения по мере того, как рост числа новых заражений замедляется или стабилизируется, премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что страна нужно крайне осторожно подходить к ослаблению ограничений.

За последние сутки в Словакии было зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших достигло 977.

Этот скачок превысил ежедневный прирост в 101 случай, зафиксированный 7 апреля, когда по меньшей мере 31 случай был выявлен в ромских общинах.

Матович, который занимает свой пост с марта, заявил, что объявит о плане смягчения ограничений в следующий понедельник.

По его словам, любое ослабление будет решаться экспертами в области здравоохранения, а не политиками.

В стране с населением 5,5 миллиона человек до сих пор зарегистрировали восемь смертей среди тех, кто получил положительный результат на коронавирус с момента его первого обнаружения 6 марта.

Словацкое правительство запретило международные пассажирские перевозки, закрыло школы и большинство магазинов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия и ввело 14-дневный карантин для всех, кто возвращается из-за границы.