Трамп представив план виходу США з карантину

Президент США Дональд Трамп представив план виходу штатів з карантину, щоб оживити економіку, навіть попри те, що країна продовжує боротися з пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рекомендації закликають штати починати ослаблення обмежень тільки після того, як буде зафіксована "спадна траєкторія" випадків COVID-19 або позитивних тестів на захворювання протягом 14 днів.

"Ми відкриваємо не все відразу, а робимо обережний крок за один раз", - заявив Трамп журналістам в Білому домі.

На першому етапі рекомендується уникати груп з більш ніж 10 осіб. Незначні поїздки повинні бути зведені до мінімуму, повинна заохочуватися віддалена робота і загальні приміщення в офісах залишаться закриті.

Школи залишаються закритими на першому етапі, але великі об'єкти, такі як кінотеатри, ресторани, спортивні стадіони і місця відправлення релігійних обрядів, можуть відкриватися з "суворими протоколами фізичного дистанціювання".

Лікарні, які сильно постраждали від кризи в галузі охорони здоров'я, можуть відновити планові амбулаторні операції, і спортивні зали можуть знову відкритися з новими протоколами. Бари повинні залишатися закритими.

На другому етапі, який застосовуватимуть до штатів і регіонів, в яких "немає ознак відновлення" епідемії, рекомендують уникати груп з більш ніж 50 осіб. Можуть поновитися необхідні поїздки, в той час як школи і молодіжні табори також відкриються, а бари з "зменшеною місткістю стоячих місць" можуть знову відкритися.

Третя фаза включає необмежене кадрове забезпечення робочих місць.

План є набором рекомендацій для губернаторів штатів, а не обов'язкових для виконання наказів.

Нові керівні принципи фактично закінчують в деяких штатах 30-денні федеральні правила по боротьбі з вірусом, які повинні були бути чинними до кінця квітня.

Трамп сказав, що штати, які відповідали критеріям, можуть перейти на першу фазу відкриття в п'ятницю. За його словами, найближчим часом близько 29 штатів зможуть знову відкритися.