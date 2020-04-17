Трамп представил план выхода США из карантина

Президент США Дональд Трамп представил трехэтапный план выхода штатов из карантина, чтобы оживить экономику, даже несмотря на то, что страна продолжает бороться с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рекомендации призывают штаты начинать ослабление ограничений только после того, как будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев COVID-19 или положительных тестов на заболевание в течение 14 дней.

"Мы открываем не все сразу, а делаем осторожный шаг за один раз", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

На первом этапе рекомендуется избегать групп из более чем 10 человек. Незначительные поездки должны быть сведены к минимуму, должна поощряться удаленная работа и общие помещения в офисах закрыты.

Школы остаются закрытыми на первом этапе, но крупные объекты, такие как кинотеатры, рестораны, спортивные стадионы и места отправления религиозных обрядов, могут открываться по "строгим протоколам физического дистанцирования".

Больницы, которые сильно пострадали от кризиса в области здравоохранения, могут возобновить плановые амбулаторные операции, и спортивные залы могут вновь открыться с новыми протоколами. Бары должны оставаться закрытыми.

На втором этапе, применимом к штатам и регионам, в которых "нет признаков возобновления" эпидемии, рекомендуют избегать групп из более чем 50 человек. Могут возобновиться необходимые поездки, в то время как школы и молодежные лагеря также откроются, а бары с "уменьшенной вместимостью стоячих мест" могут вновь открыться.

Третья фаза включает неограниченное кадровое обеспечение рабочих мест.

План представляет собой набор рекомендаций для губернаторов штатов, а не обязательные для выполнения приказы.

Новые руководящие принципы фактически заканчивают, по крайней мере, в некоторых штатах, 30-дневные федеральные правила по борьбе с вирусами, которые должны были оставаться в силе до конца апреля.

Трамп сказал, что штаты, которые соответствовали критериям, могут перейти на первую фазу открытия в пятницу. По его словам, в ближайшее время около 29 штатов смогут вновь открыться.