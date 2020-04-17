В Естонії змінили третього міністра торгівлі протягом пів року

Естонська ультраправа EKRE, що входить до правлячої коаліції, відкликала третього міністра торгівлі з часу торішніх виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Каймар Кару був одним з п'яти міністрів, призначених Консервативною народною партією Естонії (EKRE), чиї антиімміграційні настрої допомогли їй більш ніж подвоїти свою підтримку на виборах 2019 року.

Він не був членом партії.

"Сьогодні вранці мені подзвонив Март Хельме, глава партії, і повідомив, що відкликає мене з поста міністра, тому що "співпраця не вдалася, і партія незадоволена",- повідомив Кару.

Прем'єр-міністр схвалив це звільнення.

Залежна від експорту економіка Естонії сильно постраждала від коронавірусу, і найпохмуріші оцінки передбачають падіння ВВП цього року на 14%. У країні зареєстровано 1459 випадків інфікування та 38 випадків смерті.

Кару отримав посаду від Керт Кінго шість місяців тому, коли вона пішла у відставку після скандалу з наймом. Попередник Кінго, Март Куусик, протримався на цій посаді лише один день.