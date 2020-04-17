В Эстонии сменили третьего министра торговли за полгода

Эстонская правая партия EKRE, входящая в правящую коалицию, отозвала уже третьего министра торговли со времени прошлогодних выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Каймар Кару был одним из пяти министров, назначенных Консервативной народной партией Эстонии (EKRE), чьи антииммиграционные настроения помогли ей более чем удвоить свою поддержку на выборах 2019 года.

Он не был членом партии.

"Сегодня утром мне позвонил Март Хельме, глава партии, и сообщил, что отзывает меня с поста министра, потому что "сотрудничество не удалась, и партия недовольна", - сообщил Кару.

Премьер-министр одобрил эту отставку.

Зависимая от экспорта экономика Эстонии сильно пострадала от пандемии коронавируса, и мрачные оценки предусматривают падение ВВП в этом году на 14%. В стране зарегистрировано 1459 случаев инфицирования и 38 смертей.

Кару получил должность после Керт Кинго шесть месяцев назад, когда она ушла в отставку после скандала с наймом. Предшественник Кинго, Март Куусик, продержался на этом посту всего один день.