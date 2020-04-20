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Німеччина послабила карантинні обмеження для невеликих магазинів

Понеділок, 20 квітня 2020, 17:26

Вперше за останні тижні Німеччина почала послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль. В останні дні кількість нових заражень коронавірусом зменшується.

Маленькі магазини, книжкові крамниці, гаражі та велосипедні магазини будь-якого розміру знову відкрили свої двері для покупців. При цьому вони повинні дотримуватися вимог соціального дистанціювання.

Школи залишаються в основному закритими, але невдовзі має відновитися навчання у випускних класах, університетам буде дозволено проводити іспити. Всі інші карантинні заходи залишаться в силі.

Німеччина в понеділок зареєструвала 1775 нових випадків захворювання за минулий день, в той час як кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, зросла на 110 до 4404.

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Коронавірус Карантин Німеччина
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