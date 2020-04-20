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У Німеччині кількість заражень коронавірусом перевищила 140 тисяч

Понеділок, 20 квітня 2020, 10:58

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 141 672 випадків.

Про це свідчать дані Федерального інституту інфекційних захворювань Роберта Коха у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом останньої доби коронавірус виявили у  1775осіб.

Це менше, ніж збільшення на 2458 осіб, про яке повідомлялося в неділю.

Кількість померлих протягом доби зросла на 110 до 4404 осіб. У неділю повідомлялося про 184 померлих

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль.

Як повідомлялось, з понеділка у Німеччині почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією.

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