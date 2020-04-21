Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус у Франції: рівень смертності стабільний, кількість госпіталізованих зменшується

В Італії понад 3000 людей одужали за добу - більше, ніж з'явилося нових хворих

ЗМІ: Єврокомісія розробляє план відновлення економіки обсягом 2 трлн євро

Іспанія: жертв коронавірусу вже понад 22 тисячі 






Берлін запроваджує обов'язковий масковий режим у громадському транспорті

Вівторок, 21 квітня 2020, 17:35

Захисні маски стануть обов’язковими у Берліні при користуванні громадським транспортом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Люди в Берліні повинні будуть носити маски для обличчя в громадському транспорті з понеділка 27 квітня, вирішив місцевий уряд столиці.

Допускаються всі види масок, в тому числі і саморобні, дозволені також шарфи, якщо вони закривають ніс і рот.

Влада також настійно рекомендує людям носити маски, коли вони знаходяться в магазинах, але це не буде примусовим.

Уряд Німеччини минулого тижня настійно рекомендував людям носити маски в магазинах або в громадському транспорті, щоб допомогти стримати поширення коронавірусу.

Однак федеральні землі - і деякі міста - по всій Німеччині роблять маски обов'язковими.

Як повідомлялося,у  Німеччині кількість підтверджених заражень коронавірусом наближається до 143,5 тисяч.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин
powered by lun.ua