Епідемія у Німеччині: кількість інфікованих перевищила 143 тисячі

У Німеччині кількість підтверджених заражень коронавірусом наближається до 143,5 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Федерального інституту інфекційних захворювань Роберта Коха.

У Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу досягла 143 457. За останню добу хворобу виявили у ще 1785 людей.

Це майже стільки ж, як кількість нових випадків напередодні, та суттєво менше, порівняно з 19 квітня, коли повідомлялося про 2458 нових випадків.

Найбільший приріст нових заражень спостерігається у федеральних землях Баден-Вюртемберг, Баварія та Північний Рейн-Вестфалія. Там за добу виявили від 400 нових випадків, тоді як у решті земель – значно менше.

Кількість померлих за добу зросла до 4 598 – на 194 особи. Це більше зростання, ніж у попередні два дні, коли повідомляли про 184 і 110 померлих хворих.

Нагадаємо, вчора Німеччина послабила карантинні обмеження для невеликих магазинів.

Раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль.