Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус у Франції: рівень смертності стабільний, кількість госпіталізованих зменшується

В Італії понад 3000 людей одужали за добу - більше, ніж з'явилося нових хворих

ЗМІ: Єврокомісія розробляє план відновлення економіки обсягом 2 трлн євро

Іспанія: жертв коронавірусу вже понад 22 тисячі 






У Франції жертв коронавірусу вже більше 21 тис., кількість госпіталізацій знижується

Середа, 22 квітня 2020, 20:59

У Франції з симптомами коронавірусної хвороби наразі госпіталізовані 29 741 осіб – в порівнянні з вчорашнім днем кількість госпіталізованих є нижчою.

Такими є оновлені дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Жертвами коронавірусу у Франції стали 21,340 людей. Протягом останньої доби померли 544  особи  – трохи більше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 531 смерть.

Госпіталізовано наразі 29 741 пацієнта, вчора ця цифра складала 30 106. Протягом останньої доби госпіталізували 1619 осіб (напередодні – 1885).

Також  продовжує знижуватися кількість пацієнтів у реанімації.

Кількість тих, хто видужав після хвороби, перевищила 40 тисяч.

Як повідомлялося, в  Італії протягом останньої доби від коронавірусної хвороби видужали 2943 людини – найбільше число від початку епідемії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Епідемія у цифрах Франція
powered by lun.ua