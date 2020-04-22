Коронавірус в Італії: протягом доби одужала рекордна кількість людей

В Італії протягом останньої доби від коронавірусної хвороби видужали 2943 людини – найбільше число від початку епідемії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.

В Італії з початку епідемії коронавірусу щонайменше 187 327 осіб заразилися вірусом (ця цифра включає і тих, хто помер, і тих, хто вже вилікувався). Це на 3 370 осіб більше, ніж вчора; вчора зростання було більш стриманим - 2 729 нових випадків.

Всього в Італії від коронавірусної хвороби померли 25 085 людей. З них 437 померли протягом останньої доби. Вчора повідомлялося про 534 померлих.

З початку епідемії 54 543 особи були виписані з лікарень. Це на 2943 більше, ніж вчора. Напередодні повідомлялося про 2723 виписаних з лікарень.

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Кількість активних випадків коронавірусу в Італії продовжує повільно знижуватись. На сьогодні таких випадків 107 699 (вчора їх було 107 709).

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