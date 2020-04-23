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Вибори у Польщі: 59% - за чинного президента, найменша підтримка - у кандидатки опозиції

Четвер, 23 квітня 2020, 15:47

Якби президентські вибори у Польщі проводилися у квітні, чинний глава держави Анджей Дуда переміг би вже  у першому турі, кандидатка найбільшої опозиційної партії має найменшу підтримку.

Такими є результати опитування Kantar, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Згідно з отриманими даними, за Анджея Дуду готові голосувати  59% поляків, які задекларували наміри брати участь у голосуванні.

Голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш і журналіст і ведучий Шимон Головня можуть розраховувати на 7% кожний.

Лівий кандидат Роберт Бедронь і Кшиштоф Босак з ультраправої "Конфедерації" мають по 5% підтримки.

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Найменшою підтримкою користується кандидатка від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська – лише 4%.

Готовність взяти участь у голосуванні на виборах декларує майже половина респондентів – 47%. Така сама кількість опитаних не зацікавлена в участі в голосуванні.

Сейм Польщі 6 квітня прийняв рішення, що вибори президента відбудуться 10 травня і будуть проведені у формі заочного голосування.

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