Вибори у Польщі: 59% - за чинного президента, найменша підтримка - у кандидатки опозиції
Якби президентські вибори у Польщі проводилися у квітні, чинний глава держави Анджей Дуда переміг би вже у першому турі, кандидатка найбільшої опозиційної партії має найменшу підтримку.
Такими є результати опитування Kantar, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Згідно з отриманими даними, за Анджея Дуду готові голосувати 59% поляків, які задекларували наміри брати участь у голосуванні.
Голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш і журналіст і ведучий Шимон Головня можуть розраховувати на 7% кожний.
Лівий кандидат Роберт Бедронь і Кшиштоф Босак з ультраправої "Конфедерації" мають по 5% підтримки.
Найменшою підтримкою користується кандидатка від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська – лише 4%.
Готовність взяти участь у голосуванні на виборах декларує майже половина респондентів – 47%. Така сама кількість опитаних не зацікавлена в участі в голосуванні.
Сейм Польщі 6 квітня прийняв рішення, що вибори президента відбудуться 10 травня і будуть проведені у формі заочного голосування.