Вибори у Польщі: 59% - за чинного президента, найменша підтримка - у кандидатки опозиції

Якби президентські вибори у Польщі проводилися у квітні, чинний глава держави Анджей Дуда переміг би вже у першому турі, кандидатка найбільшої опозиційної партії має найменшу підтримку.

Такими є результати опитування Kantar, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Згідно з отриманими даними, за Анджея Дуду готові голосувати 59% поляків, які задекларували наміри брати участь у голосуванні.

Голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш і журналіст і ведучий Шимон Головня можуть розраховувати на 7% кожний.

Лівий кандидат Роберт Бедронь і Кшиштоф Босак з ультраправої "Конфедерації" мають по 5% підтримки.

Найменшою підтримкою користується кандидатка від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська – лише 4%.

Готовність взяти участь у голосуванні на виборах декларує майже половина респондентів – 47%. Така сама кількість опитаних не зацікавлена в участі в голосуванні.

Сейм Польщі 6 квітня прийняв рішення, що вибори президента відбудуться 10 травня і будуть проведені у формі заочного голосування.