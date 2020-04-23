Выборы в Польше: 59% - за действующего президента, наименьшая поддержка - у кандидатки от оппозиции

Если бы президентские выборы в Польше проводились в апреле, действующий глава государства Анджей Дуда победил бы уже в первом туре, а кандидатка от крупнейшей оппозиционной партии имеет наименьшую поддержку.

Таковы результаты опроса Kantar, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Согласно полученным данным, за Анджея Дуду готовы голосовать 59% поляков, заявивших о намерении участвовать в голосовании.

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш и журналист и ведущий Шимон Головня могут рассчитывать на 7% каждый.

Левый кандидат Роберт Бедронь и Кшиштоф Босак из ультраправой "Конфедерации" имеют по 5% поддержки.

Наименьшей поддержкой пользуется кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блоньска - только 4%.

Готовность принять участие в голосовании на выборах декларирует почти половина респондентов - 47%. Такое же количество опрошенных заинтересованы в участии в голосовании.

Сейм Польши 6 апреля принял решение, что выборы президента состоятся 10 мая и будут проведены в форме заочного голосования.