Навчальну місію новітнього британського авіаносця відклали через коронавірус

Королівський флот Британії відклав заплановане на 27 квітня відплиття з порту Портсмут новітнього авіаносця HMS Queen Elizabeth, щоб провести тестування моряків на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

HMS Queen Elizabeth, яка ледве вписується в графік, щоб набути повної бойової готовності до кінця року, також проведе перші два тижні двомісячної навчальної місії в самоізоляції недалеко від берега, на випадок, якщо у когось з її 700 моряків почнуть проявлятися симптоми коронавірусної хвороби, повідомило джерело в Міноборони.

Міністр оборони також дав дозвіл капітану авіаносця самостійно приймати рішення про повернення в порт у разі появи хворих на борту.

Такі рішення були прийняті після того як стало відомо про зараження коронавірусом майже половини персоналу флагмана французького флоту, авіаносця "Шарль де Голль".

Авіаносець HMS Queen Elizabeth ввели в експлуатацію у грудні 2017 року, бойової готовності корабель досягне до 2020 року.

На відміну від більшості великих авіаносців, цей корабель не оснащений катапультами і гальмівними тросами. Він розрахований на використання літаків укороченого зльоту і вертикальної посадки.