Можливе призначення Саакашвілі в Кабмін вже викликало негатив у Грузії – експерт

Імовірне призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі в уряд України віцепрем'єром з питань реформ здатне ускладнити відносини Києва з Тбілісі.

Про це заявила член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест в п’ятницю на дискусії за участі представників МЗС, присвяченій огляду зовнішньої політики.

Питання про вплив цього призначення надійшло від кількох іноземних учасників зустрічі. Експертка визнала, що це – "дуже складне і контроверсійне питання".

Зокрема, вона нагадала, що після входження Саакашвілі до української влади за президента Порошенка стосунки України та Грузії зіпсувалися. Як відомо, Саакашвілі є фактичним лідером опозиційної політичної сили, водночас проти нього порушено кілька кримінальних справ.

"Призначення Саакашвілі керівником Одеського регіону кілька років тому вплинуло на наші двосторонні відносини", - пояснила Шелест.

За її словами, подібні сигнали надходять і зараз. "Ми вже маємо від представників Грузії вельми негативне ставлення до цієї ідеї (призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем’єром)", - заявила Шелест.

Як відомо, Саакашвілі вранці 23 квітня приїхав на зустріч із депутатами фракції "Слуга народу", де обговорюється його можливе призначення віцепрем'єром. Він пояснив, яким напрямком йому доручив займатися президент Володимир Зеленський.