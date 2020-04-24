Возможное назначение Саакашвили в Кабмин уже вызвало негатив в Грузии - эксперт

Вероятное назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в правительство Украины вице-премьером по вопросам реформ способно осложнить отношения Киева с Тбилиси.

Об этом заявила член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест, выступая в пятницу на дискуссии с участием представителей МИД, посвященной обзору внешней политики.

Вопрос о влиянии этого назначения исходил от нескольких иностранных участников встречи. Эксперт признала, что это - "очень сложный и контроверсионный вопрос".

В частности, она напомнила, что после вхождения Саакашвили в украинскую власть при президенте Порошенко отношения Украины и Грузии испортились. Как известно, Саакашвили является фактическим лидером оппозиционной политической силы, одновременно против него возбуждено несколько уголовных дел.

"Назначение Саакашвили руководителем Одесского региона несколько лет назад повлияло на наши двусторонние отношения", - пояснила Шелест.

По ее словам, подобные сигналы поступают и сейчас. "Мы уже имеем от представителей Грузии весьма негативное отношение к этой идее (назначение Саакашвили вице-премьером)", - заявила Шелест.

Как известно, Саакашвили утром 23 апреля приезжал на встречу с депутатами фракции "Слуга народа", где обсуждалось его возможное назначение вице-премьером. Он пояснил, каким направлением ему поручил заниматься президент Владимир Зеленский.